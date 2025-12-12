La Secretaría de Salud confirmó este viernes 12 de diciembre el primer caso de influenza H3N2, por lo que la dependencia hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse.

Reportes indican que vacunarse previene los contagios de enfermedades respiratorias, pero ¿la vacuna contra la influenza en México protege contra la variante H3N2? Esto se sabe.

Campañas de vacunación (Crisanta Espinosa Aguilar)

Vacuna contra la influenza en México sí protege contra la variante H3N2

De acuerdo con la información, la vacuna tetravalente de Sanofi contra la influenza, la versión que más se aplica en México, sí protege contra la variante H3N2, por lo que es necesario vacunarse.

Estudios internacionales demuestran que esta vacuna que se aplica en México tiene una eficiencia de 71.7% para prevenir las complicaciones de la influenza tipo:

A H1N1

A H3N2

B Victoria

B Yamagata

Tras confirmarse el primer caso de influenza H3N2 en México, la Secretaría de Salud invitó a toda la población a vacunarse contra:

Influenza

Covid-19

Neumococo

Primer caso de influenza H3N2 en México (Redes sociales)

Es muy importante considerar que la influenza H3N2 avanza con rapidez en el mundo debido a que es altamente contagiosa y es conocida por ser una enfermedad severa.