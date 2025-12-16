Durante la mañanera del pueblo, el titular de la Secretaría de Salud David Kershenobich, ha llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la influenza para prevenir contagios de H3N2.

“Se tienen suficientes pruebas para saber si tienen influenza o covid… pero es importante vacunarse contra la influenza y el Covid estamos en época de presentarse estas enfermedades”. David Kershenobich, secretario de Salud

Ante ello, la presidenta, Claudia Sheinbaum respaldó el llamado a vacunarse contra la influenza para prevenir contagios de H3N2 de la Secretaría de Salud

“Vacunarse. Hay vacuna y en caso de enfermedad hay que ir al médico, y en caso de enfermedad hay medicamento”. Claudia Sheinbaum

Respecto a las incapacidades por influenza como el caso de la H3N2, el secretario de salud, David Kershenobich precisó que si se dan los permisos para el trabajo, sin embargo, recalcó que lo importante es vacunarse.

“Las personas deben vacunarse para evitar ausencias laborales”, David Kershenobich, secretario de Salud

La influenza H3N2 no es como el Covid, aclara titular de Secretaría de Salud

Ante la alarma y dudas que genera la influenza H3N2, la autoridad de salud resaltó la importancia de recalcar que no es como el Covid.

Pues el virus de la influenza H3N2 no es nuevo por lo que hay una vacuna, sin embargo, siempre está en contante los estudios epidemiológicos.

Asimismo, en caso de enfermedad, la influenza H3N2 ya tiene un tratamiento establecidas con medicamentos, así como medidas para prevenir los contagios y la vacunación.