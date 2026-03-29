Especialistas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, advirtieron sobre “Cigarra”, una nueva variante del Covid-19, la cual consideran altamente mutada y más fuerte que versiones anteriores.

Denominada como BA 3.2, “Cigarra” presenta mutaciones significativas a JN.1 y L.P.8.1., que fueron las variantes del Covid-19 usadas para desarrollar las vacunas, por lo que la preocupación es que pueda eludir estas con mayor facilidad.

Covid-19 (Martín Sánchez / Unsplash)

¿Cuáles son los síntomas de “Cigarra”, la nueva variante del Covid-19?

Los síntomas de “Cigarra”, la nueva variante del Covid-19, son los siguientes:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Congestión nasal

Fatiga

Dolor muscular

Vómito

Diarrea

Dolor de cabeza

Pérdida del olfato o gusto

Como se puede ver, básicamente son los mismos que cualquier otra variante del Covid-19, lo cual vuelve más peligrosa esta versión, pues se podría confundir con muestras previas de la enfermedad.

Aún así, expertos señalan que las vacunas seguirán protegiendo contra la enfermedad . Iincluso si “Cigarra” las burla, los efectos del virus deberían de ser mínimos en comparación a si no se estuviera inmunizado.

“Cigarra” fue detectada por primera vez en Sudáfrica en 2024 y fue en enero de 2026 cuando se encontró una muestra en un ciudadano de Estados Unidos.

Vacuna (Freepick)

Países que ya cuentan con casos de “Cigarra”, la nueva variante del Covid-19

Afortunadamente, “Cigarra”, la nueva variante del Covid-19, solo ha sido detectada en pocos países del mundo:

Alemania

Dinamarca

Reino Unido

Países Bajos

Japón

Kenia

Estados Unidos

Sudáfrica

Además, se ha mencionado que hasta el momento, “Cigarra” no es la cepa dominante del virus en ninguno de estos países, siendo hasta cierto punto una variante de poco impacto general.

Aún así, la OMS y expertos de salud a nivel mundial se mantendrán al tanto de cómo evoluciona esta variante en las diferentes regiones; asimismo, mantienen las recomendaciones generales.

Es decir, piden a la población que se laven las manos de manera continua, así como el uso de cubrebocas si se encuentran enfermos.