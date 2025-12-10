H3N2 bajo vigilancia: OMS mantiene monitoreo pese a no declarar alerta ( )

La OMS mantiene el monitoreo del avance del virus H3N2 por el mundo, pero hasta el momento no ha declarado ninguna alerta pese a que se extiende con rapidez; te damos los detalles.
De acuerdo con la información, la gripe H3N2 tiene alta presencia en Europa, Norteamérica y Asia, donde se han activado los protocolos de emergencia para mitigar los contagios.
OMS vigila contagios de H3N2, pero continua sin declarar alerta
Los reportes de la OMS señalaron que la llegada de la gripe H3N2 se esperaba hasta finales de diciembre o enero de 2026; sin embargo, la enfermedad se adelantó y ya amenaza regiones del mundo.
Dado que la H3N2 es una de las gripes menos frecuentes, la población tiene una inmunidad baja, lo que mantiene en alerta a los gobiernos y los organismos de salud internacionales.
Hasta el momento, se han reportado 2 mil internados por la gripe H3N2 en Reino Unido y se espera que la cifra aumente a más de 8 mil en los próximos días debido al grado de contagio de esta variante.
Pese a que la cifra de contagios en el mundo van en aumento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha declarado a esta enfermedad en estado de alerta, pero se mantiene el monitoreo.
En México, la gripe H3N2 se conoce como influenza estacional tipo A, por lo que se recomienda vacunarse en esta temporada de invierno.
¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2? OMS vigila contagios en el mundo
Dado los síntomas de la gripe H3N2, esta enfermedad puede confundirse con Covid-19, por lo que especialistas sugieren hacer diagnósticos combinados en caso de que se tengan lo siguiente:
- Fiebre alta y repentina
- Dolores musculares intensos
- Tos seca
- Fatiga extrema
- Diarrea o dolor abdominal
- Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Dificultad para dormir
- Pérdida de apetito
- Náuseas
Cabe mencionar que los grupos de mayor riesgo de contagio de la gripe H3N2 son los siguientes:
- Adultos mayores
- Menores de cinco años
- Personas inmunodeprimidas
- Mujeres embarazadas