La influenza H3N2 ha llegado a México. Este viernes 12 de diciembre, la Secretraría de Salud confirmó el primer caso de esta enfermedad que ha sido llamada como “la súper gripe”.

En un breve comunicado, la dependencia de salud informó que se está realizando el monitoreo correspondiente para realizar la detección oportuna de los casos que surjan en el país.

virus gripa ( )

Secretaría de Salud confirma primer caso de influenza H3N2 en México

La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de influenza H3N2 en México y, de acuerdo con la información, la persona infectada respondió adecuadamente al tratamiento y se recupera.

El comunicado aclaró que la H3N2 es una variante de la influencia estacional que se presenta cada año en esta época y el manejo clínico es el mismo, por lo que no hay motivo de alarma.

Previniendo los contagios, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a vacunarse durante esta temporada invernal, a fin de estar protegidos; las inmunizaciones son las siguientes:

Influenca

Covid-19

Neumococo

Primer caso de influenza H3N2 en México (Redes sociales)

Cabe mencionar que la influenza H3N2 ya tiene alta presencia en Europa, debido a que es altamente contagiosa y poco común, por lo que la población mundial no tiene los anticuerpos para combatirla.