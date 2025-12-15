Especialistas aseguran que la influenza H3N2, que ya ha registrado un caso en México, no se perfila como una pandemia; te damos a conocer las razones que exponen los expertos.

La influenza H3N2 ha tenido un rápido avance en el mundo, pues esta variante es altamente contagiosa y los casos van en aumento; sin embargo, no se perfila como una pandemia.

Influenza H3N2: los síntomas que están marcando la temporada de gripe (Michelle Rojas)

Expertos aseguran que influenza H3N2 no se perfila como una pandemia

Alejandro Macías, doctor infectólogo, aseguró que el aumento de casos de la influenza H3N2 no desatará una pandemia, pues este virus ya es conocido y se sabe cómo tratarlo.

De acuerdo con el experto, para que se considere una pandemia, el virus debe ser completamente nuevo, de manera que nadie tenga inmunidad contra él y se infecten muchas personas al mismo tiempo.

“Para que haya una pandemia se necesita que el virus sea completamente nuevo y que nadie tenga una buena inmunidad contra él y se infecte mucha gente al mismo tiempo, por lo que se colapsan los servicios de salud”. Doctor Alejandro Macías

Pese a que no descartó la saturación de los servicios de salud por la gran cantidad de contagios por influenza H3N2, el doctor Alejandro Macías dijo que hay mucha diferencia con lo que es una pandemia.

El experto explicó que lo que se presenta actualmente es más un brote estacional y por eso llamó a la población a vacunarse contra la influenza, que protege contra la variante H3N2.