Derivado del brote de la influenza H3N2 y la rápida propagación del virus, los hospitales del Reino Unido anticipan la peor crisis invernal que empeorará en próximos días.

De acuerdo con cifras actuales en Reino Unido, en promedio se atienden 2 mil 600 personas al día por la influenza H3N2; en enero 2025, se registró una ocupación 4 mil 500 camas diarias por gripe.

Hospitales de Reino Unido anticipan la peor crisis invernal por brote de H3N2

El Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido confirmó que ante la alza de contagios de influenza H3N2, los hospitales se preparan para la peor crisis invernal en el país.

En la última semana de noviembre se presentó un promedio de mil 770 casos al día, cifra que aumentó 55% la primera de diciembre, por lo que señalan que esperan un “Flu-nami”, que es como lo han llamado expertos británicos.

Brote de influenza H3N2 provocaría peor crisis invernal en Reino Unido (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Acorde con cifras de NHS, hay un 56% más de contagios en Reino Unido que los vistos en las mismas primeras semanas de diciembre de 2024, lo que supera lo previsto por los hospitales.

Aunado a la crisis por el brote de influenza H3N2, se espera para las próximas semanas una huelga de médicos residentes, por lo que el titular de Salud de Reino Unido estima, dañaría a los pacientes.

Huelga de médicos en hospitales de Reino Unido empeorará crisis por influenza H3N2

Wes Streeting, titular de Salud de Reino Unido, alertó que dicha huelga de médicos residentes más el rápido aumento de casos de influenza H3N2 podrían provocar el colapso de hospitales del NHS.

La huelga está programada para la próxima semana, debido a que no hay dinero para un aumento salarial tras un compromiso salarial, aunque no sería el único problema del sistema de salud de Reino Unido.

El “flu-nami” que esperan en los hospitales de Reino Unido derivaría de una inversión insuficiente, el retraso de vacunas y unos médicos sobrecargados.