La Secretaría de Salud de CDMX aclaró si existe alerta por influenza H3N2 en México, la “supergripe”, ante creciente preocupación por la alza de contagios esta temporada de frío.

Y es que Reino Unido advirtió a inicios de diciembre un aumento en casos de influenza H3N2 subclado K, que recibe el sobrenombre de “supergripe”, alerta que replicó Estados Unidos.

¿Existe alerta por influenza H3N2 en México? Autoridades de salud confirman monitoreo

Si bien en México hay casos de la Influenza H3N2, la Secretaría de Salud no ha activado ninguna alerta, las cuales se estipulan ante un aumento de contagios que afectan cada temporada de frío.

Esto lo explicó también en entrevista para UNO-TV que Nadine Gasman, titular de Salud de la CDMX, quien señaló que si bien hay un monitoreo internacional, la influenza H3N2 no presenta una alerta para México.

Aclaró a su vez que dicho monitoreo en aeropuertos y centrales es cotidiano sin medidas especializadas, las cuales la influenza H3N2 no amerita implementar, como se vio durante la pandemia.

Sin embargo, sí hay un módulo de servicio de sanidad permanente, para detectar, y en caso de ser necesario, aislar y atender a quienes podrían presentar algún tipo de enfermedad como lo sería la influenza H3N2.

Hay monitoreo en aeropuertos ante alerta por Influenza H3N2 (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Influenza H3N2 tampoco provocará una pandemia, aclaran médicos

Por su parte, el doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional para Control de Influenza descartó para MVS Noticias que la influenza H3N2 no provocará una pandemia como en 2020, ya que es un virus estacional.

En este sentido, Alejandro Macías aclaró que H3N2 no es un virus pandémico que colapse la sociedad, aunque tiene al menos siete mutaciones, se presenta de manera regular.

El también infectólogo aclaró que si bien se han saturado hospitales en diversos países, no se considera una pandemia aunque sí ocasiona alerta, debido a que los afectados son personas del sector vulnerable.

Sin embargo, el especialista no descartó que México tenga un aumento de casos, una vez que los contagios aumenten en Estados Unidos, por lo que llamó a la población a vacunarse contra la influenza H3N2.