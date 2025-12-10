Una mutación de influenza H3N2 ha desatado una creciente cifra de contagios en Reino Unido y otras partes del mundo, por lo que te decimos cuáles son los síntomas de la enfermedad.

Pese a que aún no se ha emitido ninguna alerta, la OMS se mantiene vigilando el alza de los casos y se han activado los protocolos de emergencia en las regiones para mitigar los contagios.

H3N2 bajo vigilancia: OMS mantiene monitoreo pese a no declarar alerta (Michelle rojas)

Estos son los síntomas de la influenza H3N2 para que te prevengas esta temporada de gripe

Los reportes de la OMS señalaron que la llegada de la gripe H3N2 se esperaba hasta finales de diciembre o enero 2026, sin embargo, la enfermedad se adelantó y ya amenaza regiones del mundo.

En México, la gripe H3N2 se conoce como influenza estacional tipo A, por lo que se recomienda vacunarse en esta temporada de invierno. A continuación te damos los síntomas más comunes:

Fiebre alta y repentina

Dolor de cabeza

Dolor muscular y articular

Cansancio extremo

Tos seca

Dolor de garganta

Escurrimiento o congestión nasal

Escalofríos

Sudoración

Ojos llorosos o irritados

Náuseas o vómito

Diarrea (más común en niños)

Cabe mencionar que es necesario poner más atención en los signos de alarma, pues requieren atención médica inmediata y estos son:

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Fiebre que no baja o regresa

Desorientación o somnolencia extrema

Empeoramiento de enfermedades crónicas

En niños: respiración muy rápida, incapacidad de beber líquidos, irritabilidad o decaimiento severo

Dado los síntomas de la gripe H3N2, esta enfermedad puede confundirse con Covid-19, por lo que especialistas sugieren hacer diagnósticos combinados en caso de que se tenga una u otra.