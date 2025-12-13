El primer caso de influenza H3N2 fue confirmado en México, por lo que te decimos quiénes son los grupos más vulnerables a un contagio.

La influenza H3N2 ha provocado alerta a nivel internacional por tratarse de un tipo de gripe altamente contagiosa.

Los grupos más vulnerables ante la influenza H3N2 en México

Los grupos más vulnerables ante la influenza H3N2 en México serían estos:

Niños menores de 5 años de edad

Mujeres embarazadas

Adultos de 65 años de edad o más

Personas con enfermedades pulmonares, del hígado y del corazón

Personas con problemas de riñón

Personas con desordenes metabólicos

Personas con trastorno de neurodesarrollo

Personas con enfermedades relacionadas con la sangre

En cuanto a los síntomas, la influenza H3N2 provoca en los pacientes:

Fiebre

Dolor de garganta

Tos seca

Dolor de cabeza

Dolor corporal y muscular

Congestión nasal

Sudoración y escalofríos

Influenza H3N2 en México (Unsplash)

De acuerdo con los especialistas, el tratamiento por la “super gripe” puede durar hasta 3 semanas o más en caso de complicaciones.

Confirman primer caso de influenza H3N2 en México

Este viernes 12 de diciembre, la Secretaría de Salud confirmó el primer primer caso de influenza H3N2 en México.

Mediante un comunicado, la dependencia reportó que se realiza un monitoreo para detectar oportunamente los casos que surjan.

De acuerdo con la Secretaria de Salud, la primera persona infectada con influenza H3N2 ha respondido adecuadamente al tratamiento.

Para prevenir los contagios, se exhortó a la población a vacunarse en esta temporada invernal.

Además, se puntualizó en el comunicado que la gripe H3N2 es una variante de la influenza estacional que se presenta cada año , por lo que su manejo clínico es similar y no representa motivo de alarma hasta el momento.