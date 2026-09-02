La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha recibido numerosas críticas y cuestionamientos debido a que fue la única mandataria estatal que no asistió al Segundo Informe de Sheinbaum.

Ante ello, explicó los motivos por los cuales tomó la decisión de no estar presente durante el evento que se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2026 en Palacio Nacional.

“A muchos mi presencia iba a resultar incómoda” Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua

A pesar de que defendió su decisión de no acudir a Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, Maru Campos aseveró que se mantiene abierta a colaborar con el gobierno federal.

Maru Campos. Claudia Sheinbaum. (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Maru Campos revela por qué no asistió al Segundo Informe de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno durante un acto al que acudieron cerca de 300 invitados especiales.

No obstante, algunos perfiles no acudieron a la ceremonia oficial, como fue el caso de la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, quien ha recibido críticas por las que ya se pronunció.

Cuestionada por medios locales con respecto a su ausencia en el acto, Maru Campos resaltó que tomó la determinación de no ir debido a que sabía que su presencia sería incómoda.

“En acto de prudencia, por consideración a la propia presidenta incluso, decidí no asistir y atender agenda aquí en el estado. A muchos mi presencia iba a resultar incómoda” Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua

En ese sentido, apuntó que por prudencia e incluso por consideración a la presidenta, prefirió seguir atendiendo su agenda local antes que incomodar con su presencia en el evento.

Además, la gobernadora sostuvo que a pesar de que se le pidió de manera formal que acudiera al Segundo Informe, estaba consciente de que no se le invitó por “consideración”, sino por compromiso.

Maru Campos (Galo Cañas Rodríguez)

Maru Campos garantiza colaboración con gobierno federal

Pese a explicar que no asistió al Segundo Informe de Sheinbaum porque sabía que su presencia causaría incomodidad, Maru Campos sostuvo que lo ocurrido no implica cerrazón al diálogo.

En torno a dicho punto, la gobernadora de Chihuahua dijo estar consciente de que se viven tiempos de “polarización” que son impulsados desde el mismo poder.

No obstante, destacó que por el bien del estado de Chihuahua y sus habitantes, mantiene su disposición a colaborar con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.