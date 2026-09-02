Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, fue una de las ausentes en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, situación que generó críticas de Ariadna Montiel.

La dirigente nacional de Morena cuestionó la ausencia de la gobernadora de Chihuahua y aseguró que, debido a sus diferencias con el Gobierno federal, “no tiene cara para venir” al evento.

“Bueno, María Eugenia Campos es María Eugenia Campos, ya saben y bueno supongo que no tiene cara con qué pararse acá con cosas que hace, dice torna. Pues cómo siempre anda en la fiesta la señora (...) bueno seguramente es que no tiene cara para venir acá porque siempre está peleando” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

De acuerdo con la funcionaria federal, Maru Campos no acudió al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum debido a la postura que ha mantenido frente a los gobiernos de Morena.

Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de “siempre estar peleando”

Ariadna Montiel también señaló que Maru Campos mantiene una actitud de confrontación con el Gobierno federal, al recordar las diferencias que tuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Así era con el presidente López Obrador, o sea, esa es su historia de vida de ella”, afirmó la dirigente nacional de Morena.

Con ello, Ariadna Montiel consideró que la gobernadora de Chihuahua mantiene la misma postura frente al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que Maru Campos ha sido señalada por presuntamente permitir el ingreso de agentes extranjeros para participar en operativos de seguridad en Chihuahua sin informar previamente al Gobierno federal, ni contar con su autorización.

¿Qué gobernadores de oposición acudieron al Segundo Informe de Sheinbaum?

Aunque Maru Campos no asistió al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, otros gobernadores de oposición sí acudieron al evento realizado el 1 de septiembre de 2026 en Palacio Nacional.

Entre ellos estuvieron:

Samuel García, gobernador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano (MC).

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), el mismo partido de Maru Campos.

Al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum también acudieron gobernadores y gobernadoras de Morena y otros mandatarios afines a la Cuarta Transformación.