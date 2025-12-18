La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura en contra del nepotismo electoral y de las reformas conocidas como “Ley Esposa”, al tiempo que pidió revisar la constitucionalidad de las reglas que obligan a postular mujeres en las candidaturas a gubernaturas.

El pronunciamiento se dio tras ser cuestionada sobre la reforma electoral aprobada el fin de semana en San Luis Potosí, denominada “Ley Ruth”, en referencia a Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quien podría competir por la gubernatura en 2027.

La postura de Sheinbaum frente a la polémica Ley Gobernadora

La mandataria también se refirió a la polémica en Nuevo León por la llamada “Ley Mariana”, una iniciativa que busca establecer que la próxima candidatura a la gubernatura sea para una mujer, lo que podría beneficiar a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Sheinbaum subrayó que la paridad de género en las candidaturas es un principio constitucional, pero advirtió que existe una diferencia entre garantizar equilibrio entre hombres y mujeres y obligar a que, en un periodo específico, la candidatura corresponda exclusivamente a un género. “Estoy de acuerdo en que los partidos políticos decidan la mitad de candidaturas para mujeres y la mitad para hombres, pero otra cosa distinta es imponerlo para un proceso en particular; ahí hay que revisar si es constitucional”, señaló.

La presidenta informó que solicitó al ex presidente de la Suprema Corte y actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, analizar si las leyes locales de San Luis Potosí y Nuevo León se ajustan al marco constitucional vigente.

Asimismo, recordó que el Congreso de la Unión aprobó una reforma que prohíbe, a partir de 2030, la postulación de familiares directos hasta el cuarto grado para un mismo cargo de elección popular. En contraste, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que la “Ley Ruth” fue impulsada por el órgano electoral local para dar cumplimiento a una resolución de la Corte pendiente desde 2021 y que representa un avance en materia de igualdad.