La Ley Gobernadora se aprobó el pasado 14 de diciembre en el Congreso de San Luis Potosí y la iniciativa busca replicarse en el estado de Nuevo León rumbo a las elecciones 2027.

Esta ley ha generado gran polémica, pues se acusa que los gobernadores de dichos estados están proponiendo iniciativas para favorecer a sus esposas, disfrazándolas de paridad de género.

Pero ¿qué es la Ley Gobernadora? Te damos todos los detalles sobre esta iniciativa y la razón por la que ha desatado polémica rumbo a elecciones 2027.

Ricardo Gallardo y Ruth González Silva (rgc.mx / Instagram)

En esto consiste la Ley Gobernadora; la razón por la que genera polémica rumbo a elecciones 2027

De acuerdo con la información, la Ley Gobernadora es una reforma electoral que obliga que los partidos políticos postulen solo a mujeres para contender en las elecciones de 2027.

En San Luis Potosí, la Ley Gobernadora fue aprobada con 19 votos a favor y ocho en contra, sin embargo, se acusa que Ricardo Gallardo busca favorecer a su esposa Ruth González con esta iniciativa.

Pese a que esta ley se lanzó con el aparente objetivo de garantizar la paridad de género, se ha señalado que es inconstitucional y que pone en riesgo la democracia en el proceso electoral.

La Ley Gobernadora ha generado aún más polémica por la rapidez con la que fue aprobada, pues el dictamen se aprobó en comisiones el viernes y el domingo fue llevado al pleno, sin discusión pública.

Respecto a esta ley, Claudia Sheinbaum ya solicitó a Arturo Zaldívar, coordinador general de Político y Gobierno, que revise la constitucionalidad de la “Ley Gobernadora” de San Luis Potosí.

Cabe mencionar que Samuel García, gobernador de Nuevo León, también ha expresado su intención de implementar Ley Gobernadora y se acusa de querer favorecer a su esposa Mariana Rodríguez en las elecciones 2027.