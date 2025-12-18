El pasado 14 de diciembre el Pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó la “Ley Esposa” también conocida como “Ley Gobernadora”.

Reforma que modifica la Constitución Política del Estado y de la Ley Electoral local en materia de paridad de género.

El punto central es obligar a partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes a postular únicamente a mujeres a la gubernatura en las elecciones del 2027.

De acuerdo con el Congreso, el marco normativo vigente no prevé disposiciones expresas para este tipo de cargos por lo que la reforma constitucional responde a esta falta.

La Ley Esposa se sustenta en el principio de paridad sustantiva, incluido en la Constitución desde 2014, el cual garantiza la participación equilibrada de mujeres y hombres en cargos de elección popular.

Así como se apega al principio de alternancia de género, el cual establece una persona de género distinto al titular saliente, debe encabezar el cargo en el próximo periodo de gobierno.

La iniciativa busca replicarse en el estado de Nuevo León.

Sin embargo, la Ley Gobernadora, generó polémica así como pronunciamientos del gobierno federal y de la dirigencia de Morena.

Y es que aseguran que esta reforma en realidad es un beneficio político a familiares directos de los actuales gobernadores.

Se acusa al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de buscar favorecer a su esposa Ruth González, al reducir la competencia electoral masculina.

Ricardo Gallardo y Ruth González Silva (ruthgonzalezmx / Instagram)

Luisa María Alcalde se pronuncia en contra de la Ley Esposa

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, rechaza la “Ley Esposa” pues asegura no es una vía constitucional para garantizar la paridad de género.

De acuerdo con Luisa María Alcalde, de 38 años de edad, la Constitución ya establece mecanismos claros para la participación de mujeres que deseen ocupar un cargó político.

Por lo que va en contra de la reforma que busca imponer las candidaturas de esposas, al menos para las elecciones de 2027.

🔴Luisa Alcalde rechaza Ley Esposa: “Sin necesitar ajustar muy probablemente podamos tener triunfos de mujeres”



La dirigente nacional de Morena considera que las propuestas no son constitucionales y pidió no legislar para el 2027.



📹@politicomx pic.twitter.com/kGOgFCSFUN — Azucena Uresti (@azucenau) December 18, 2025

La morenista reprueba que la Ley Gobernadora obliga a que una gobernatura sea ocupada por una mujer luego de ser ocupada por un hombre, ya que los perfiles sobresalen su capacidad y no por su género.

Así como subraya que las mujeres pueden ganar por mérito propio.