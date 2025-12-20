Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fijó su postura sobre las elecciones de 2027 y la polémica Ley Esposa impulsada en el estado de San Luis Potosí.

El senador Manuel Velasco dijo que es importante garantizar el papel de las mujeres en la política, pero aclaró que ganar la gubernatura en San Luis Potosí no dependerá de la Ley Esposa.

Manuel Velasco afirma que PVEM ganará elecciones 2027 en San Luis Potosí

Manuel Velasco fijó su postura sobre la polémica Ley Esposa, también nombrada como Ley Gobernadora, que impulsó el gobernador del Partido Verde.

Manuel Velasco (Via redes)

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, habría impulsado una ley para que en las elecciones de 2027 todos los partidos tengan solo candidatas mujeres, lo que fue acusado de un intento de favorecer a su esposa.

Ante esto, Manuel Velasco aseguró que la Ley Esposa no será un determinante para que el Partido Verde gané las elecciones 2027, pues ganaría en San Luis Potosí “con o sin reforma”.

Manuel Velasco aseguró que Partido Verde es la principal fuerza política en San Luis Potosí y tiene el respaldo ciudadano, por lo que ganarían en 2027 no con reformas, sino con votos.