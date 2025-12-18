Luego de que integrantes de Morena se pronunciaran en contra de la Ley Esposa e incluso pidieran revisar su legalidad, Ricardo Gallardo sale en su defensa.

Ricardo Gallardo defiende de las críticas a la Ley Esposa

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, celebró que el pasado 14 de diciembre el Pleno del Congreso del estado aprobara la Ley Esposa, también conocida como Ley Gobernadora.

Reforma que, asegura, no simula la lucha de las mujeres, la hace real y es que durante 80 años han gobernado hombres.

Dando por hecho que las elecciones 2027, año en el que se renovarán 17 gubernaturas, habrá un cambio.

🔴“Tenemos 80 años con gobernadores hombres”: Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, respaldó la ‘Ley Esposa’ ante las críticas.



El mandatario añadió que quienes critican esta iniciativa “le tienen miedo a las mujeres”.pic.twitter.com/kOx9JtLUhB — Azucena Uresti (@azucenau) December 18, 2025

De acuerdo con Ricardo Gallardo, quien rechaza la Ley Gobernadora es temeroso de las mujeres.

“Si hay alguien que no está de acuerdo con que sea una mujer, es una farsa a su lucha a favor de las mujeres, le tienen miedo a las mujeres” Ricardo Gallardo. Gobernador de San Luis Potosí

PVEM buscará gubernatura de San Luis Potosí a través de cuatro mujeres

Tras criticar a quienes están en contra de la Ley Esposa, Ricardo Gallardo adelantó que el Partido Verde Ecologista de México buscará gubernatura de San Luis Potosí a través de cuatro mujeres.

“Tenemos cuatro perfiles, cuatro mujeres” Ricardo Gallardo. Gobernador de San Luis Potosí

Sin embargo, los perfiles que apuntan a ocupar el cargo son ocho, por lo que también se incluye a hombres.

Sin mencionar si su esposa Ruth González Silva, de 38 años de edad, se postulará, Ricardo Gallardo adelantó que Sonia Mendoza sí lo hará.

“Va Sonia, tenemos muchos perfiles” Ricardo Gallardo. Gobernador de San Luis Potosí

Cabe mencionar que, actualmente, Sonia Mendoza Díaz se desempeña como titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental .