La Fiscalía General de la República (FGR) identificó al piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, fecha en la que el capo fue arrestado en El Paso, Texas.

En conferencia, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone, detalló que, tras el hecho, el sujeto fue deportado a México y siguió cometiendo delitos en el país.

“El piloto fue deportado, siguió operando cometiendo delitos en México, es la información que consta”. David Boone, titular de la FECOR

Agregó que el piloto que trasladó a El Mayo fue detenido tiempo después por portación de armas por lo que, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos.

FBI no proporcionó información para identificar al piloto que trasladó a El Mayo

En su mensaje, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que las investigaciones sobre la captura de El Mayo Zambada registran nuevos hallazgos, tales como la identidad del piloto que lo trasladó a Estados Unidos.

De acuerdo con la funcionaria, las indagatorias permitieron establecer que la pista desde donde despegó el avión no contaba con permiso para operar y que presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

“El aeropuerto donde despegó y aterrizó la aeronave en la que fue transportado Ismael ‘N’ a los Estados Unidos, ya identificamos a la persona que lo pilotó, precisando que la pista de donde despegó no contaba con la autorización para operar”. Ernestina Godoy, titular de la FGR

Ernestina Godoy comentó que en ese momento el FBI no proporcionó los datos de identificación del piloto y únicamente informó que este había solicitado ser deportado a México.

Agregó que las autoridades estadounidenses dieron en varias ocasiones información falsa o inexacta sobre la identidad de la aeronave que transportó a El Mayo.

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de El Mayo Zambada

FGR investiga relación entre la detención de El Mayo y medida cautelar de Ovidio Guzmán

La FGR también detalló que se han identificado múltiples acciones que permiten inferir que Estados Unidos intervino en la detención de El Mayo, lo que podría constituir un secuestro y graves violaciones al derecho internacional.

Entre las acciones presuntamente sospechosas son el cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán a testigo protegido, la recepción de sus familiares a Estados Unidos, así como la participación directa de su hermano Joaquín Guzmán.