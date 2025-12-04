Ricardo Salinas Pliego se deslindó del Partido Acción Nacional (PAN) y de una posible candidatura rumbo a la presidencia con una frase contundente.

Y es que se ha dicho que el empresario sería una de las “cartas fuertes” del PAN hacia las elecciones 2030.

Sin embargo, bastó solo una frase para que Ricardo Salinas Pliego mostrara que tiene descartado ser su candidato.

Ricardo Salinas Pliego descarta ser candidato el PAN para 2030

Ricardo Salinas Pliego ha sido considerado como una de las figuras fuertes que el PAN estaría considerando rumbo a las elecciones 2025; sin embargo, el empresario ya lo descartó.

De acuerdo con Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, “no descarta” que Ricardo Salinas Pliego pueda ser su candidato a la presidencia.

Según analistas, el empresario es una de las figuras importantes de Acción Nacional junto con:

Luego de conocer que está dentro de la lista de posibles candidatos del PAN a la elecciones 2030, Ricardo Salinas Pliego sentenció:

“¿Y yo qué culpa tengo o por qué me ponen ahí?” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego descarta candidatura con el PAN (Ricardo Salinas Pliego / sdpnoticias)

Ricardo Salinas Pliego tiene respaldo como candidato independiente, según encuesta

Por otra parte, una encuesta de Campaigns & Elections (C&E) publicada el 2 de diciembre señala que el 66% de sus encuestados prefieren que Ricardo Salinas Pliego sea un candidato independiente para las elecciones 2030.

Mientras que el 34% afirmaron que lo apoyarían como un candidato de la oposición, opción ya descartada por el empresario.