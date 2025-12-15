Ricardo Salinas Pliego causa polémica al afirmar que si fuera presidente de México aprobaría la portación de armas de fuego.

A través de un contundente mensaje en su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego señaló que la portación de armas sería legal bajo su gobierno.

El empresario Ricardo Salinas Pliego generó gran controversia en redes sociales luego de una publicación en su cuenta de X.

Salinas Pliego afirma que aprobaría la portación de armas si fuera presidente (@RicardoBSalinas / X )

Y es que Ricardo Salinas Pliego señaló que si fuera presidente de México tendría claro que cambió le haría a la ley, haciendo referencia a la aprobación de la portación de armas.

“Si yo fuera presidente de México apoyaría este cambio en la ley… ¿y ustedes?” Ricardo Salinas Pliego

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego no se quedó ahí y es que aseveró que los hombres buenos tienen derecho a defender su vida, propiedad y libertad .

Ricardo Salinas Pliego destacó que esta a favor de que las personas puedan atacar a los delincuentes que les quieran arrebatar cualquiera de estos tres derechos.

“Todo hombre bueno tiene derecho a defender su vida, su propiedad y su libertad ante los delincuentes que le quieran arrebatar cualquiera de las 3” Ricardo Salinas Pliego

En su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego compartió su mensaje con una imagen en la que se ven armas con la frase “por un país seguro yo apoyo el porte de armas” con la bandera de México.

Ricardo Salinas Pliego genera polémica por su opinión sobre la portación de armas de fuego

La publicación de Ricardo Salinas Pliego generó gran controversia entre los que están de acuerdo con la portación de armas y los que aseguran que está no es la solución para combatir la delincuencia.

Algunos usuarios resaltaron que en el caso de Estados Unidos se ha generado más problemas con la portación de armas que la solución de la delincuencia.

Sin embargo, no es la única publicación que Ricardo Salinas Pliego ha hecho sobre la portación de armas de fuego.

Ricardo Salinas Pliego publicó una imagen en la que aparece varios tipos de armas de fuego con la pregunta “¿Por qué necesitas un arma?”.

Estas eran asociados con diferentes tipos de “tiranía”, Ricardo Salinas Pliego la acompañó con la frase “¿Sí o no?”.