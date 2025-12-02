Claudia Sheinbaum, presidenta de México, criticó la invitación del Partido Acción Nacional (PAN) el empresario Ricardo Salinas Pliego a fin de que pudiera ser su posible candidato en las elecciones 2030.
“¿Quién es su visión? El dinero, la acumulación, acumular y acumular riqueza, a costa de otros, por cierto. Como decía el presidente López Obrador, que venía de una frase de Hidalgo, su dios es el dinero”Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum dijo que el PAN y la derecha internacional solo buscan enriquecerse por que “su dios es el dinero” y no los derechos del pueblo.
Información en desarrollo...