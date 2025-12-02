Claudia Sheinbaum, presidenta de México, criticó la invitación del Partido Acción Nacional (PAN) el empresario Ricardo Salinas Pliego a fin de que pudiera ser su posible candidato en las elecciones 2030.

“¿Quién es su visión? El dinero, la acumulación, acumular y acumular riqueza, a costa de otros, por cierto. Como decía el presidente López Obrador, que venía de una frase de Hidalgo, su dios es el dinero”

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que el PAN y la derecha internacional solo buscan enriquecerse por que “su dios es el dinero” y no los derechos del pueblo.

Información en desarrollo...