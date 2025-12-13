El empresario Ricardo Salinas Pliego desató un debate político tras enviar un mensaje con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe.

Fue a través de sus redes sociales en donde Ricardo Salinas Pliego buscó elevar una oración por el Día de la Virgen, pero su mensaje provocó una serie de comentarios en contra de este.

Salinas Pliego manda oración por el Día de la Virgen y los comentarios no lo acompañaron

Hoy viernes 12 de diciembre, con motivo del Día de la Virgen, Ricardo Salinas Pliego lanzó una oración en donde buscó pedir por México.

El empresario dirigió su mensaje a las familias mexicanas, en donde pidió por la seguridad, la paz, así como por los colectivos de madres buscadoras.

Salinas Pliego pidió en su oración también por “sabiduría y unidad” que, dijo, servirá para reconstruir a México y para defender la vida y la libertad.

De acuerdo con el dueño de TV Azteca, la intención de su mensaje por el Día de la Virgen es que en México “vuelva a florecer la paz, la esperanza, el bien y la cordura“.

Hoy, en el día de la #VirgenDeGuadalupe, festejemos elevando una oración por México:



Virgencita, cubre con tu manto a México. Protege a las familias que viven con miedo a salir a la calle, a los niños que merecen crecer en paz, a las madres que lloran a sus hijos desaparecidos y… pic.twitter.com/GLnrPOnhzt — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 12, 2025

Pese a esto, en los comentarios se generó un debate político; entre ellos, los que también pidieron una oración para que Salinas Pliego pague su deuda de impuestos.

Otros pidieron que el empresario no llegue a la presidencia de México, toda vez que ha insinuado la posibilidad de presentar su candidatura para 2030.

Los usuarios religiosos también se fueron en contra de Ricardo Salinas Pliego, pues pidieron que no utilice la imagen de la Virgen de Guadalupe para mandar un mensaje “a conveniencia”, pues consideran que solo está aprovechándose de la conmemoración de este día.