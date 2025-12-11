El empresario Ricardo Salinas Pliego no pierde la esperanza rumbo a las elecciones 2030, pese a que las autoridades han resuelto que debe cubrir su adeudo por pago de impuestos.

Y es que durante la cena de Navidad con algunos de los trabajadores más emblemáticos de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego pronunció un discurso en el que insta a “no ceder” ante las presiones del gobierno.

“Hagamos bien, hagamos un buen papel. No se puede avanzar de rodillas, no nos vamos a postrar ¡por supuesto que no! Y menos ante la calaña de personajes que están en el poder" Ricardo Salinas Pliego

Manuel grabó parte de mi plática el día de hoy durante la comida y creo que es un mensaje que puedo compartirles porque yo no tengo la oportunidad de comer con ustedes todos los días… entonces aquí va. pic.twitter.com/vao1qyc13L — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 10, 2025

