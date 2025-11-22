El Partido Acción Nacional (PAN) reveló que el empresario Ricardo Salinas Pliego podría ser candidato presidencial para 2030 si se anima y avanza, pues no están descartando a ningún prospecto.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, destacó que el partido no se va a cerrar a candidatos no panistas, y Ricardo Salinas Pliego podría ser un buen prospecto para las elecciones presidenciales de 2030.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca (Mireya Novo)

Tras el relanzamiento, el PAN aseguró que abriría sus candidaturas a ciudadanos externos al partido y Jorge Romero dejó ver que Ricardo Salinas Pliego podría ser un prospecto para las elecciones de 2030, si el empresario se anima.

Jorge Romero reveló que él no tiene interés en participar en las elecciones presidenciales de 2030, además de que las alianzas con el PRI y Movimiento Ciudadano podrían regresar después de las elecciones intermedias.

Jorge Romero, dirigente del PAN (Cortesía)

Jorge Romero revela los candidatos del PAN rumbo al 2030

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dio a conocer que Ricardo Salinas Pliego podría ser un posible candidato presidencial para 2030. Sin embargo, también dio una lista de nombres de los prospectos, en la que resaltan:

Cabe mencionar que Jorge Romero asegura que el PAN tiene perfiles de sobra para las elecciones presidenciales del 2030, aunque no se descarta la participación de externos no panistas, como Ricardo Salinas Pliego.