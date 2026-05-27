La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) bloqueó Paseo de la Reforma esquina con Bucareli, a la altura del Caballito, afectando la circulación vial.

El bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma se da tras romper las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación este miércoles 27 de mayo.

Derivado del bloqueo, el servicio del Metrobús Línea 7 interrumpió el servicio hasta la Glorieta Violeta y París, aunque señaló que ya fue restablecido.

Asimismo, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó utilizar vías alternas por la carga vehicular, como avenida Insurgentes.

CNTE toma Paseo de la Reforma y Bucareli; avanza a plantón al Zócalo

Por segundo día consecutivo y alrededor de las 14:00 horas, la CNTE bloqueó Paseo de la Reforma esquina Bucareli, provocando el cierre en calles aledañas, como avenida Juárez.

Los profesores de la CNTE no permitieron el paso de vehículos, unidades del Metrobús de la Línea 7 así como motociclistas, como parte de su protesta.

Derivado del bloqueo en Paseo de la Reforma, el Metrobús anunció que su línea 7 no tenía servicio en las estaciones:

Hidalgo

El Caballito

Amajac

Aunque a las 15:05 horas, anunció que el servicio en toda la Línea 7 -que va de Indios Verdes a Campo Marte- fue restaurado en su totalidad, con retrasos.

Bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma afectó servicio del Metrobús (Captura de pantalla)

Consecuencia de que la CNTE se retiró de Paseo de la Reforma con rumbo a su plantón que mantienen en Avenida 5 de Mayo, por lo que avenida Juárez se mantiene cerrada.

Pese a esto y de acuerdo con la plataforma Waze, Paseo de la Reforma presentaba carga vehicular tras retiro de los integrantes de la CNTE, consecuencia del bloqueo.

CNTE rompe mesas de diálogo tras disparos en movilizaciones

Durante la protesta en Paseo de la Reforma se mencionó un pronunciamiento, en contra de los disparos registrados en sus movilizaciones en Villa de Mitla, Oaxaca.

La Sección 22 de la CNTE denuncia represión, la cual fue a su vez la causa de su salida de las mesas de diálogo que se mantenían con autoridades federales y estatales.

Sin embargo, el retiro del bloqueo en Paseo de la Reforma de parte de los maestros de la CNTE fue por la lluvia que se mantiene en Ciudad de México.