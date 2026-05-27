Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que el gobierno sigue en diálogo y negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE).

Por otra parte, apuntó cuáles son las fechas en que el diálogo continuará con la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca, manifestando que son más 40 años consecutivos de sus bloqueos.

Rosa Icela Rodríguez confirma diálogo continuo con la Sección 22 de la CNTE

En la mañanera del pueblo del 27 de mayo de 2026, Rosa Icela Rodríguez informó que las pláticas con la CNTE siguen, confirmando que ayer se realizó la primera que atiende el pliego petitorio que les hicieron llegar.

Rodríguez explicó que no se ha llegado a una solución, debido a que la Sección 22 de la CNTE les entregó un pliego petitorio confirmado por 39 puntos que se conversan uno por uno.

Por otra parte, aunque la secretaria externó que los manifestantes que actualmente están en la CNTE con plantón en CDMX “es un número menor”, expresó que ya son más de 40 años que el magisterio de Oaxaca continúa con inconformidades.

“El diálogo sigue de los diferentes planteamientos que ellos hacen año con año y pues han venido 40 años a las manifestaciones. Hoy es un año más en el que tenemos un diálogo respetuoso, atento en la mesa (...)”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobernación.

Fechas en que Segob y CNTE continúan su diálogo con maestros de Oaxaca

La secretaria de gobernación informó que el diálogo con la CNTE continúa, así que confirmó las fechas en que seguirán las mesas de trabajo del gobierno federal, estatal y la Sección 22 de Oaxaca:

27 de mayo mesa de trabajo sobre justicia

28 de mayo mesa de trabajo social

29 de mayo mesa de trabajo sin definir

Rosa Icela Rodríguez también explicó en la conferencia de Claudia Sheinbaum, que las mesas de organizan conforme al pliego petitorio, argumentando que mayoritariamente participan dependencias del gobierno de Oaxaca, aunque también algunas del gobierno federal.