Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la visita de la mandataria madrileña Isabel Díaz Ayuso.

“Hoy, en la Mañanera Del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que dicha visita quién es quién es quién”. Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Citando a Sheinbaum, la morenista resaltó que, durante la conferencia matutina, la presidenta reiteró que la visita de la mandataria española evidencia “quién es quién” y que la derecha representa a las élites.

Citlalli Hernández sale en defensa de Sheinbaum tras visita de Díaz Ayuso (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández acusa al PRIAN de servir a la extrema derecha

En sus redes sociales, Citlalli Hernández sostuvo que tanto el PRI como el PAN se han mostrado alineados con la extrema derecha global y sus financiadores, razón por la que invitaron a Díaz Ayuso a México.

Asimismo, indicó que el plan de la derecha mexicana con la visita de la Presidenta de la Comunidad de Madrid era intentar combatir el proyecto de izquierda y popular que gobierna en el país.

Hernández elevó sus críticas al señalar que la derecha mexicana no tiene un proyecto ni una propuesta clara para el pueblo mexicano pues, dijo, representan a las élites y a los conservadores de siempre.

“Qué bien que cada vez se quitan la máscara”, dijo Citlalli Hernández, agregando que los mexicanos “tenemos memoria, orgullo por nuestros pueblos indígenas y hemos estado conquistando derechos para todas las personas”.

Claudia Sheinbaum criticó a la oposición por visita de Díaz Ayuso (Cristian Lira)

Claudia Sheinbaum criticó a la oposición por visita de Díaz Ayuso

En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que la invitación de Isabel Díaz Ayuso confirmaría que la oposición coincide con los ideales de la derecha madrileña en dos temas específicos: