Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclara que respeta a Kenia López Rabadán y al Poder Legislativo.

Durante la ceremonia del aniversario 178 de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México (CDMX) el pasado 13 de septiembre fueron invitados los representantes del los poderes de la unión.

El evento contó con la participación de Hugo Aguilar Ortiz ministro presidente de la SCJN y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, pero entre ellos pasó un presunto desaire de protocolo.

Ante lo que Hugo Aguilar Ortiz ministro presidente de la SCJN dio su aclaración respecto al tema.

Hugo Aguilar Ortiz aclara postura: respeta a Kenia López Rabadán y al Poder Legislativo tras presunto desaire

En la ceremonia del aniversario del 178 de la Gesta Heroica de los Niños Héroes un gesto de protocolo entre Hugo Aguilar Ortiz y Kenia López Rabadán creo supuesta tensión en los presentes.

Debido a que al momento en el que Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados fue presentada, Hugo Aguilar Ortiz no le aplaudió, pero sí los otros presentes y hasta mandos militares.

Sin embargo en la presentación de los otros participantes de dicha ceremonia, Hugo Aguilar Ortiz sí les aplaudió.

Esta acción fue tomada en medios como un presunto desaire de Hugo Aguilar Ortiz hacia Kenia López Rabadán.

Lo anterior generó que Hugo Aguilar Ortiz se pronunciara a través de redes sociales mostrara su respeto a Kenia López Rabadán y el Poder Legislativo en el marco de respeto mutuo entre poderes de la unión.

"Expreso mi respeto a la Diputada Kenia López Rabadán (@kenialopezr), Presidenta de la Cámara de Diputados, a quien saludé en la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec. Asimismo, reitero mi reconocimiento al Poder Legislativo, en el marco del respeto mutuo, la colaboración y el diálogo que deben prevalecer entre los Poderes de la Unión. En fechas de profundo significado histórico, recordamos que la unidad y la fortaleza institucional son el mejor tributo a quienes dieron su vida por México, y la guía para consolidar una justicia real y verdadera para todas y todos." Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN en X

Kenia López Rabadán destaca pluralidad en México pese a presunto desaire de Hugo Aguilar Ortiz

En tanto, Kenia López Rabadán destacó la pluralidad en México pese a presunto desaire de Hugo Aguilar Ortiz con una fotografía que publicó en sus redes sociales.

También en una publicación en X, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados agradeció la invitación que le hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para esta ceremonia como acto de protocolo y unión entre poderes.