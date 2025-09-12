¿A qué hora es el Desfile Militar del 16 de septiembre y dónde se puede ver en vivo? Te decimos

Este próximo martes 16 de septiembre se llevará acabo el 95 Desfile Cívico-Militar en la Ciudad de México (CDMX), mismo que será el primero de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México.

El 95 Desfile Militar del 16 de septiembre se lleva a cabo para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México.

Te contamos todo lo que sabemos de este desfile y a qué hora y dónde se podrá ver en vivo.

¿A qué hora es el Desfile Militar del 16 de septiembre?

El Desfile Militar del 16 de septiembre que ocurre cada año desde 1930, este 2025 será el primero comandado por una mujer, la presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo.

Como cada año este desfile es organizado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Fuerza Aérea y sus fuerzas armadas, así como ahora con la incorporación de la Guardia Nacional.

Se tiene previsto que el Desfile Militar del 16 de septiembre inicie desde desde las 10:00 horas aunque la movilización por éste será desde antes y se prevé que concluya cerca de las 13:00 horas.

Cabe recordar que la tradicional ruta del Desfile Militar del 16 de septiembre es:

Campo Marte

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Plaza de la Constitución

Una vez que los contingentes llegan a la Plaza de la Constitución rinden honores ante el balcón presidencial, donde estará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por primera vez como la primera mujer en llegar a este cargo.

¿Dónde se puede ver en vivo el Desfile Militar del 16 de septiembre?

En caso de que no puedas asistir al Desfile Militar del 16 de septiembre te decimos dónde se puede ver en vivo.

Y es que este Desfile Militar del 16 de septiembre será transmitido en diferentes: