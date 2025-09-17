Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio por terminada la polémica con el presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortíz, luego de que circuló en video un desaire contra ella.

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) reveló que Hugo Aguilar Ortíz se disculpó con ella de manera personal durante el Desfile Militar del 16 de septiembre.

Cabe recordar que la polémica inició cuando el 13 de septiembre en el Altar a la Patria, el ministro presidente de la SCJN no aplaudió cuando se presento a Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados en su primer evento público juntos.

“Ayer en términos personales, de manera física, presencial, que estuve con el ministro presidente, él me hizo saber de sus disculpas” Kenia López Rabadán. Presidenta Cámara de Diputados

Estas disculpas se suman al tuit que Hugo Aguilar Ortíz emitió el mismo 13 de septiembre aclarando que respeta a la diputada panista.

Kenia López Rabadán pide trabajar sin distinción partidista

Kenia López Rabadán recordó que es conocida la forma en la que votó respecto a la reforma del Poder Judicial que derivó en una nueva conformación de la SCJN.

No obstante, señala que hoy ambos representan a dos Poderes de la Unión, por lo que son tiempos de construir más allá de los partidos.

Ello debido a que los ciudadanos necesitan es que se haga justicia y se respete la Constitución, mas allá de partidos, filias o fobias.

“Hoy Mexico está anhelando que este nuevo Poder Judicial dé certezas, dé respeto, más allá de los partidos”, dijo.

Kenia López Rabadán le desea éxito a Hugo Aguilar Ortíz aunque haya votado en contra de la reforma judicial

Kenia López Rabadán dijo que le desea el mayor de los éxitos a Hugo Aguilar Ortíz porque México necesita trabajo colaborativo en beneficio de los ciudadanos mexicanos.