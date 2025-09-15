Kenia López Rabadán respondió al presunto desaire a Hugo Aguilar Ortiz recordando que “México necesita justicia, no aplausos” en entrevista con Azucena Uresti.

Luego del presunto desaire de Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la ceremonia del aniversario 178 de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México (CDMX) hacia Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados dio su postura.

Esta postura ocurrió durante el programa de Azucena Uresti por Radio Fórmula en el que Kenia López Barragán reconoció la disculpa de Hugo Aguilar Ortiz y sostuvo que “México necesita justicia, no aplausos”.

Al ser cuestionada directamente sobre el presunto desaire de Hugo Aguilar Ortiz por no aplaudirle a Kenia López Rabadán en la ceremonia del aniversario 178 de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, la presidenta de la Cámara de Diputados dio su postura al respecto.

Recordó que tenía 3 años que un representante de la Cámara de Diputados no asistía a este tipo de eventos, además de que reconoció la disculpa que dio más tarde Hugo Aguilar Ortiz por sus acciones.

“Puede ser habríamos que preguntarle a él yo creo que era también una primera vez en un evento de esta magnitud, así que será una posición que tome. Pero yo me quedo con el mensaje que emitió el presidente anoche” Kenia López Barragán, presidenta de la Cámara de Diputados

Pero, Kenia López Rabadán sostuvo que aunque respeta al Poder Judicial y sus funciones," México no necesita aplausos, sino justicia“.

“Tenía 3 años que la Cámara de Diputados no asistía a este tipo de eventos (...) Hay una discusión nacional a propósito de las instituciones, del reconocimiento del otro. Yo creo que México no necesita aplausos, lo que necesita es justicia” Kenia López Barragán, presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán dijo que no se había dado cuenta de las acciones de Hugo Aguilar Ortiz, hasta que vio el video de la ceremonia.

“Hasta que vi el video me percaté de que digamos no había aplaudido, yo creo que él habrá de fijar alguna posición de qué sucedió. Yo me quedo con él” Kenia López Barragán, presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán no irá a la ceremonia del Grito de Independencia

Sobre si Kenia López Rabadán irá o no a la ceremonia del Grito de Independencia, la presidenta de la Cámara de Diputados recordó que para este evento sólo asistirían los miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo que no iría a esta ceremonia, sin embargo confirmó su presencia para el 95 Desfile-Cívico Militar de la Independencia de México, donde sí sería invitada junto con los otros poderes de la Unión, por lo que podría encontrarse nuevamente con Hugo Aguilar Ortiz.