Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, compartió una foto con la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Desfile Cívico-Militar 2025 con un emotivo mensaje.

A través de redes sociales, la diputada Kenia López Rabadán compartió una foto sentada a lado de Claudia Sheinbaum durante el Desfile Cívico-Militar 2025 de este martes 16 de septiembre en el Zócalo.

Cabe mencionar que esta otra foto que Kenia López Rabadán “presume” con Claudia Sheinbaum, pues también asistieron juntas a la conmemoración de los Niños Héroes en Chapultepec; los detalles.

Kenia López Rabadán comparte histórica foto con Claudia Sheinbaum desde el Desfile Cívico-Militar 2025

Hoy martes 16 de septiembre, Kenia López Rabadán, diputada del PAN, compartió una histórica foto con la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Desfile Cívico-Militar 2025.

La diputada Kenia López Rabadán destacó que desde hace 3 años el Congreso no estaba representado en el Desfile Cívico-Militar, pero esta acción de Claudia Sheinbaum demostró que México es plural.

“Asistí como presidenta de la Cámara de Diputados al Desfile Cívico-Militar. Desde hace 3 años el Congreso Mexicano no estaba representado y hoy regresó a este acto republicano, porque plural es el Congreso y plural es México”. Kenia López Rabadán

El emotivo mensaje de Kenia López Rabadán tras compartir foto con Claudia Sheinbaum desde Desfile Cívico-Militar 2025

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mencionó que el Desfile Cívico-Militar de hoy fue histórico pues visibilizó a las mujeres en las Fuerzas Armadas.

La diputada Kenia López Rabadán compartió un emotivo mensaje sobre las participación de las mujeres en esta acto cívico:

“Un desfile histórico en donde se visibiliza a las Mujeres de las Fuerzas Armadas y de la historia que han construido este México. Por ti, por tu mamá, por tu hermana, por tu hija, por tu esposa, por tu abuela, por TODAS: ¡Viva México!” Kenia López Rabadán

El Desfile Cívico-Militar 2025 pasará a la historia al ser el primero encabezado por una mujer, además de que también la teniente Concepción Bolaños Sánchez, una mujer, declamó el poema “A la Patria”.

Durante el Desfile Cívico-Militar 2025 participaron: