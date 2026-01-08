Julián Mazoy, conductor de SDP Tarde, reveló que su intento de ingresar a Venezuela desde la frontera con Colombia, le valió un veto de 10 años en dicho país.

El periodista permaneció retenido por 14 horas junto con Jeff Armando Sierra, periodista colombiano, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Ambos coincidieron en que su liberación se logró gracias a la presión mediática ejercida desde México; el periodista colombiano señaló que incluso les pidieron 500 dólares para liberarlos.

Julián Mazoy no podrá ingresar a Venezuela por 10 años

Julián Mazoy compartió que, luego de la retención que sufrió por parte de elementos del SEBIN, fue vetado su ingreso por un periodo de 10 años.

En entrevista para Juan Pablo Pérez Díaz en Radio Fórmula, compartió que no supo la razón por la que fue liberado sino hasta que llegó a Colombia junto con su compañero, donde descubrieron la presión mediática que se realizó sobre su detención.

“De un segundo para otro nos pidieron que firmáramos un documento. Fuimos expulsados durante 10 años de Venezuela. No puedo volver a intentar ingresar a Venezuela en 10 años si es que en algún momento se me ocurría volver a hacerlo” Julián Mazoy

Por otra parte, en entrevista para Azucena Uresti, Mozoy señaló que en Venezuela están buscando dar un ejemplo para que periodistas extranjeros no entren al país.

“Lo que buscan ahora, y sobre los reporteros detenidos, es hacer de alguien un ejemplo para evitar que crucen más la frontera. No quieren periodistas en Venezuela, por lo que están intentando buscar a alguna persona débil mediáticamente para poder evitar que más periodistas tengan la intención de cruzar” Julián Mazoy

Julián Mozoy señaló que “lamentablemente” fueron detenidos por autoridades de migración sino por el servicio de inteligencia de Venezuela, organismo señalado por violaciones a derechos humanos.

Además, Jeff Sierra aseguró que los elementos del SEBIN buscaban poder desaparecerlos en cualquier momento; sin embargo, la presión mediática logró su liberación.

“Nos querían desaparecer”: Julián Mazoy denuncia tras experiencia en Venezuela

Julián Mazoy señaló que fue retenido en una celda vacía en la que sólo encontró cadenas en el suelo e incluso un látigo en la pared que, considera, estaban colocados ahí como modo de tortura e intimidación.

el periodista resaltó que estuvieron en una celda de interrogatorio “clásica”; sin embargo llegaron a permanecer en esta celda rodeados por 5 personas fuertemente armadas.

Sin embargo, luego fue pasado a una celda individual donde incluso había una camisa de fuerza y un látigo, a modo fe tortura.

“Luego ya en unas celdas individuales…Una celda vacía con una silla nada más, con cadenas en el suelo, una especie de correas en el sueño también, camisa de fuerza en la pared colgada, una especie de látigo en la pared, una cubeta con azúcar con agua adentro lleno de cucarachas” Julián Mazoy

Jeff Sierra por su parte resaltó que fueron amenazados con ser desaparecidos, pues los policías incluso les dijeron: “ustedes saben quiénes somos y lo que les puede pasar”.

“Tenían como toda la intención de desaparecernos, sobre todo a mi amigo Julián, porque a mí ya me iban a dejar libre en tienditas pero yo no lo podía dejar Jeff Sierra

Tras su liberación, Julián Mazoy resaltó que su prioridad es regresar a México para ver a su familia pues estuvieron todo el tiempo alterados.

Esto ya que les pidió no intentarse comunicar con él bajo ninguna circunstancia hasta que él pudiera hablar con ellos.