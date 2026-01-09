Julián Mazoy confirmó que regresa a México tras su detención y veto en Venezuela.

El periodista de SDPnoticias, Julián Mazoy, volvió a dar una actualización de su paradero en redes sociales.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Julián Mazoy dio a conocer que se encuentra regresando a México.

“Cinco interrogatorios militares avanzados y una dictadura incomodada después… ya solo faltan 12 horas para llegar a México”. Julián Mazoy

En su mensaje, Julián Mazoy dio a conocer el calvario que vivió luego de pasar por interrogatorios militares en Venezuela, donde fue retenido.

El periodista compartió una imagen en la que se le ve sentado en el piso junto a un par de maletas.

El pasado miércoles 7 de enero, Julián Mazoy fue liberado por el gobierno de Venezuela tras pasar 17 horas retenido ilegalmente junto al periodista colombiano Jeff Armando Sierra.

Según el propio testimonio de Julián Mazoy, fue detenido al intentar ingresar a Venezuela en “Tienditas”, que se ubica en los límites de Colombia.

Vía redes sociales, el también periodista de Radio Formula detalló que se encontraba “bien”, aunque denunció que lo interrogaron y que sufrió tortura psicológica por autoridades de Venezuela.

De acuerdo con Julián Mazoy, su liberación en Colombia y la de su colega Jeff Armando Sierra se logró gracias a la presión mediática que se ejerció desde México.

Incluso, mencionó que elementos del SEBIN querían desaparecerlos, aunque la presión generada en los medios lo impidió.

El mexicano Julián Mazoy fue liberado por Venezuela (Especial)

Julián Mazoy recibe veto de 10 años en Venezuela

El periodista Julián Mazoy reveló que tras ser retenido en Venezuela fue vetado por 10 años.

En entrevista, Mazoy indicó que en Venezuela buscan dar un ejemplo para que los periodistas extranjeros no entren a dicho país.

Luego de su liberación, Julián confesó que su prioridad era volver a México para encontrarse con su familia que estaba muy preocupada por él.