Jeff Sierra, periodista de Colombia, fue retenido por 14 horas junto con Julián Mazoy en Venezuela. Te contamos de él:

Los periodistas Jeff Sierra y Julián Mazoy intentaron ingresar a Venezuela por la frontera con Colombia como turistas; sin embargo, fueron retenidos por elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes los interrogaron por varias horas.

Te contamos todo lo que sabemos de Jeff Sierra, periodista colombiano de Testigo Directo detenido por Venezuela, quien fue expulsado de Venezuela con el mexicano Julián Mazoy.

¿Quién es Jeff Sierra?

Jeff Armando Sierra es un periodista y creador de contenido colombiano que fue expulsado de Venezuela junto con Julián Mazoy luego de ser retenidos por 14 horas.

El periodista se ha calificado como “apasionado de las ideas y proyectos” con proyectos en televisión y YouTube.

De acuerdo con su blog, es especialista en comunicación organizacional, periodismo de investigación, reportajes y crónicas.

En entrevista para Azucena Uresti, Jeff Sierra señaló que creó redes sociales falsas y eliminó otras para intentar entrar a Venezuela sin ser detectado por las autoridades, estrategia que no le funcionó, pues terminó detenido, expulsado y verato de dicho país.

¿Cuántos años tiene Jeff Sierra?

Se desconoce cuál es la edad exacta de Jeff Sierra, periodista colombiano.

¿Cuál es el signo zodiacal Jeff Sierra?

Ya que no conocemos el cumpleaños de Jeff Sierra, no sabemos bajo qué signo zodiacal nació el periodista.

¿Jeff Sierra tiene esposa?

La vida de Jeff Sierra se mantiene privada, además de que, como compartió recientemente, eliminó algunas redes sociales antes de ingresar a Venezuela, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿Jeff Sierra tiene hijos?

De la misma manera se desconoce si Jeff Sierra tiene o no hijos.

¿Qué estudió Jeff Sierra?

Jeff Sierra estudió en la Fundación Universitaria Los Libertadores, en la que se graduó de la carrera de Comunicación Social y Periodista, Organización, Radio, Creación de contenidos, Narración y Redacción.

¿Cuál es la trayectoria de Jeff Sierra?

Jeff Sierra es un periodista y creador de contenido originario de Colombia que actualmente colabora para Testigo Directo.

Sin embargo, también ha sido colaborador de

Grupo Televisa, como productor de televisión

Bancolombia, como community Manager

Rafael Poveda Televisión, como periodista

Telemundo Station Group, como periodista

Radio 60 vox, como productor radial

Jeff Sierra fue detenido por Venezuela

El periodista de Testigo Directo fue detenido cuando intentó ingresar a Venezuela por el SEBIN, quien lo retuvo momentos después de hacerlo con el mexicano, Julián Mazoy.

En entrevista, Jeff Sierra señaló que sintió que podrían ser desaparecidos por los elementos de Inteligencia de Venezuela, e incluso fue amenazado.

“Ustedes saben quiénes somos y lo que les puede pasar”, señaló Jeff Armando Sierra, periodista colombiano como uno de los comentarios preocupantes.

Sin embargo, 14 horas después fueron obligados a firmar un documento donde se señala que ni él ni Julián Mazoy podrán ingresar al país por un periodo de 10 años.