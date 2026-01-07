Julián Mazoy, periodista mexicano colaborador en SDP Noticias y Radio Fórmula, narró que autoridades de Venezuela le negaron la entrada y lo regresaron a Colombia en un intento de censura.

“No hay libertad de prensa en Venezuela. Por más que hemos intentado cruzar hacia Caracas [...] No ha sido posible Julián Mazoy

Así lo comentó Julián Mazoy en el espacio de Juan Becerra, donde además desmintió algunos rumores, tales como la salida en masa de migrantes venezolanos o protestas ciudadanas por el arresto de Nicolás Maduro.

Pese a todo, el periodista adelantó que se movilizará clandestinamente en un viaje de 18 horas para documentar lo que sucede en Venezuela, tomando medidas extraordinarias de seguridad.

Julián Mazoy recurrió a medios clandestinos para poder documentar desde Venezuela

De acuerdo con Julián Mazoy, las autoridades venezolanas impidieron el paso a alrededor de 150 periodistas extranjeros en su intento de ingresar a Caracas para informar desde ese país tras las ofensivas de Estados Unidos.

Hugo Aguilar (SCJN) y Julián Mazoy (SDPNoticias)

Señaló que él mismo tuvo problemas para ingresar a Venezuela, por lo que tuvo que recurrir a medios clandestinos para poder movilizarse dentro de territorio nacional.

No hay permiso para entrar a Venezuela si eres periodista extranjero

Incluso, Julián Mazoy dijo que intentó mentir sobre su motivo de visita para poder ingresar a Venezuela, pero las autoridades se percataron de sus intenciones luego de buscar su nombre en internet.

Posteriormente, fue remitido a Colombia para iniciar un proceso en su contra que le impediría el ingreso a Venezuela durante los meses siguientes.

Finalmente, Julián Mazoy añadió que fue testigo de la normalidad que impera en Venezuela, donde, lejos de preocuparse por temas políticos, las familias intentan llevar su vida cotidiana con normalidad.