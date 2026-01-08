El periodista mexicano Julián Mazoy, fue liberado por el gobierno de Venezuela durante la noche de hoy miércoles 7 de enero de 2026.

Lo anterior, luego de que Julián Mazoy, periodista de SDP Noticiasy Radio Fórmula, pasara 17 horas retenido por autoridades venezolanas tras intentar ingresar a dicho país para ejercer su labor informativa. se

De acuerdo con un video compartido a través de sus redes sociales, Julián Mazoy detalló que “se encuentra bien” luego de ser liberado, acusando una detención ilegal únicamente por ser periodista.

La historia completa en otro momento. Por ahora: estoy bien. pic.twitter.com/hPaFao4Jlc — Julián Mazoy (@MazoyJulian) January 8, 2026

Nota en desarrollo. En breve más información...