El periodista mexicano Julián Mazoy, fue liberado por el gobierno de Venezuela durante la noche de hoy miércoles 7 de enero de 2026.
Lo anterior, luego de que Julián Mazoy, periodista de SDP Noticiasy Radio Fórmula, pasara 17 horas retenido por autoridades venezolanas tras intentar ingresar a dicho país para ejercer su labor informativa. se
De acuerdo con un video compartido a través de sus redes sociales, Julián Mazoy detalló que “se encuentra bien” luego de ser liberado, acusando una detención ilegal únicamente por ser periodista.