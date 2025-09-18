El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, comparó el supuesto amparo de los López Beltrán con la fianza atribuida a su padre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el año 2004.

“Yo no creo que se hayan amparado”, dijo Adán Augusto López al ser cuestionado por el supuesto amparo atribuido a Andrés Manuel López Beltrán ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas.

Aunque Adán Augusto López dijo no poder confirmar que no se presentó el amparo, el propio Andrés Manuel López Beltrán se deslindó por completo, e incluso mencionó que se trata de una jugada orquestada por sus adversarios.

Adán Augusto López, senador y coordinador de Morena (Mario Jasso)

Adán Augusto López recuerda fianza atribuida a AMLO en medio del supuesto amparo de los López Beltrán

En medio de los señalamientos, el senador Adán Augusto López comparó el amparo no solicitado de los López Beltrán con la fianza pagada por el PAN que fue atribuida a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el año 2004.

Fue el 20 de abril de ese año cuando el Ministerio Público Federal (MPF) fijó una fianza de 2 mil pesos en razón al juicio de desafuero contra AMLO, misma que fue pagada sin su conocimiento ni consentimiento.

Quienes estuvieron detrás de esta acción fueron los diputados locales del PAN Gabriela Cuevas y Jorge Lara, según declararon, para que impedir que AMLO se hiciera “la víctima”.

AMLO calificó el pago de la multa como un “acto cobarde” y se rehusó a aceptarlo, argumentando que esos mismos legisladores habían apoyado el desafuero en primera instancia.