El senador Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito Moreno, negó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sea quien esté detrás de la promoción de amparos en favor de los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esto luego de que Arturo Ávila, diputado por Morena, asegurara que fue el PRI quien promovió los amparos para generar una narrativa que pretendía vincularlos con los delitos de huachicol fiscal.

Alito Moreno califica como falso e inverosímil acusación contra el PRI por amparos para hijos de AMLO

Alito Moreno aseguró que las acusaciones contra el PRI sobre ser quienes promovieron los amparos a favor de los hijos de AMLO son falsas.

Asimismo, resaltó que las declaraciones del diputado Ávila son lamentables, tristes e inverosímiles, pues no hay participación del Revolucionario Institucional en ello.

“Falso, calumnioso; esa noticia tendenciosa es falsa y calumniosa" Alito Moreno

Cabe recordar que los amparos se promovieron bajo el nombre del abogado Juan Francisco Rodríguez Smith MacDonald, quien negó haber trabajado para:

Por el uso de su nombre, el abogado promovió una denuncia por la suplantación de identidad.

Arturo Ávila promete pruebas de que PRI promovió amparos para hijos de AMLO

Cabe señalar que Arturo Ávila aseguró el pasado 25 de septiembre que tiene pruebas para demostrar que el PRI fue quien promovió los juicios de amparo para tener una narrativa que los vinculara con el caso de huachicol fiscal.

Asimismo, se comprometió a presentar sus pruebas el próximo jueves 2 de octubre de manera pública y señaló las irregularidades en ellos como: