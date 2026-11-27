En un sorpresivo contraataque, la empresa de inteligencia artificial, OpenAI ahora es quien demanda a Apple; señala a la empresa tecnológica de robar información confidencial y obstaculizar su negocio.

La demanda de OpenAI fue presentada ante un tribunal de California en Estados Unidos este viernes 27 de noviembre en respuesta a las acusaciones de Apple en junio de 2026 por robo de información de alto secreto por parte de la empresa de ChatpGPT.

Tras demanda de Apple a OpenAI, io Products y a dos ex empleados de Apple, Chang Liu y Tang Tan.

Apple robó información confidencial y obstaculizó el negocio: OpenAI

OpenAI sostiene que Apple robó información confidencial, al alentar a sus empleados a guardar archivos corporativos en dispositivos y cuentas en la nube personales.

Además de que la empresa de ChatpGPT dijo que Apple está “coaccionando y amenazando” a proveedores, además de bloquear el acceso a su hardware, lo que traduce en un intento por “competir de manera desleal por cualquier medio disponible”, señaló OpenAI.

Así como esta contrademanda llega después de que en octubre OpenAI dijo que un empleado que volvió a Apple y envió a cuentas personales más de 100 archivos confidenciales sobre un hardware que aún no ha presentado la empresa de ChatpGPT.

Ante esta nueva demanda que intensifica la tensión entre OpenAI y Apple, medios locales trataron de contactar a las empresas tecnológicas; sin embargo, no recibieron respuesta.