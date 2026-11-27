Claudia Sheinbaum señaló que ya pidió a Ronald Johnson el cierre del canal de WhatsApp de la DEA para denuncias en los estados de Sinaloa y Jalisco.

La presidenta resaltó que se estableció una queja formal ante el anuncio de la DEA sobre la línea de denuncias con el embajador de Estados Unidos en México, quien se comprometió a revisar el caso denunciado como injerencia.

“Se comunicó el Secretario de Relacione Exteriores con el embajador en México haciendo una queja formal de esta situación y el embajador dijo que lo iba a revisar” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que corresponde a Estados Unidos atender el tema de seguridad desde su territorio, sin fincar la responsabilidad en México.

Tenemos que defender la soberanía: Sheinbaum reitera inconformidad con línea de la DEA para denuncias

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló la importancia de manifestarse desde el gobierno federal contra el canal de la DEA de denuncias en territorio mexicano porque “tenemos que defender la soberanía”.

“Cuando hay una comunicación como la que hizo el director de la DEA, pues tenemos que manifestarnos, tenemos que decir lo que pensamos y además es una obligación hacerlo porque nosotros tenemos que defender la soberanía” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que ha dejado muy claro que la relación entre México y Estados Unidos es de coordinación pero con respeto a la soberanía territorial “y de todo tipo en defensa de México”.

Estados Unidos tiene responsabilidad con su población, reitera Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que Estados Unidos tiene que cumplir con la responsabilidad que tiene con su población en la atención del consumo de drogas.

Asimismo, resaltó que las autoridades estadounidenses se deben enfocar en la detención de los cárteles de la droga que operan en su territorio.

“Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población, que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aclaró que esta “siempre ha sido nuestra posición”, por lo que mantendrá la defensa de la soberanía mexicana.

Además, reclamó que Estados Unidos no debe de fincar la responsabilidad que le corresponde en México y aclaró que desde las instituciones mexicanas se asume la responsabilidad que corresponde para la pacificación del país y el combate al narcotráfico.