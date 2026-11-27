Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en rechazar el WhatsApp de denuncias impulsado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, al considerar que se trata de una medida injerencista.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado desde el día de ayer que esta es una actitud injerencista, me parece que es correcta su afirmación. Ella se ha destacado siempre por su firmeza en la defensa de la soberanía y de no permitir que otros países intervengan en asuntos internos del nuestro. Coincido con ella plenamente y el Congreso de la Unión exige que no haya ese tipo de invasiones a los asuntos internos del país” Ricardo Monreal, coordinador de Morena

En un encuentro con medios de comunicación, Ricardo Monreal respaldó la postura de la presidenta de México frente a la iniciativa de la DEA de habilitar una línea de WhatsApp para recibir denuncias contra políticos mexicanos o presuntos integrantes de organizaciones criminales.

Las declaraciones del legislador morenista se suman a la defensa de la soberanía nacional que ha encabezado Claudia Sheinbaum ante la iniciativa estadounidense.

Ricardo Monreal considera un exceso el WhatsApp de denuncias de la DEA

En el mismo pronunciamiento, Ricardo Monreal calificó como un exceso y una desmesura la propuesta de habilitar el WhatsApp de denuncias de la DEA, al considerar que podría invadir las competencias de las autoridades mexicanas.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señaló que esta iniciativa también podría representar una violación a la Constitución, las leyes y la soberanía nacional.

“Por eso me parece un exceso, una desmesura de quienes lo hayan propuesto en la DEA y que invade las esferas de competencia del país y es una actitud violatoria de la Constitución, de la ley y de nuestra soberanía” Ricardo Monreal, coordinador de Morena

Gobierno de México presenta queja por WhatsApp de denuncias de la DEA

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes 27 de noviembre de 2026, durante su conferencia mañanera del pueblo, que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para presentar una queja formal por el WhatsApp de denuncias de la DEA.

La mandataria señaló que el embajador estadounidense indicó que revisaría el tema, luego de que el Gobierno de México manifestara su inconformidad con la iniciativa.

Sheinbaum calificó la medida como un acto de injerencia y sostuvo que México cuenta con instituciones propias, como la Fiscalía General de la República (FGR), para investigar los delitos.