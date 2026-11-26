Con el objetivo de desarticular las redes de la delincuencia organizada, la DEA dio a conocer la apertura de una línea de WhatsApp que servirá para denunciar a políticos ligados al narco en Sinaloa.

Terry Cole, director de la DEA, instó a la ciudadanía a denunciar a socios y operadores financieros de los cárteles.

DEA va por políticos ligados al narco en Sinaloa; repetirán acción en Jalisco y otros estados

A través de redes sociales, Terry Cole confirmó el lanzamiento de una línea de WhatsApp para permitir que la ciudadanía denuncie a políticos que mantienen algún nexo con grupos del narcotráfico en Sinaloa.

El director de la DEA enfatizó que la colaboración social resulta indispensable para exponer entramados de corrupción institucional y proteger la seguridad colectiva en las regiones vulnerables.

Cole anticipó que esta recolección de inteligencia social se ampliará de manera paulatina hacia otras entidades del país como Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Agente de la DEA (AP)

Para la cobertura operativa en Sinaloa, la DEA oficializó el número telefónico +1-858-298-5670 en WhatsApp y Signal, y el correo electrónico MFSinaloaTipLine@dea.gov.

De esta forma, la agencia pretende recopilar información sobre lavado de dinero y complicidades de servidores públicos con grupos criminales.

El despliegue de estos mecanismos coincide con acontecimientos clave, como el citatorio a declarar de la Fiscalía General de la República al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el legislador Enrique Inzunza.