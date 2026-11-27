La DEA (Administración de Control de Drogas) informó que mantendrá los canales de denuncia, así como la búsqueda de informantes, pese al reclamo formal de México por injerencia.

En redes sociales, la DEA reiteró a los informantes la posibilidad de que denuncien en caso de saber sobre personas ligadas al narcotráfico se comunique mediante el canal de WhatsApp y otros medios.

La mañana de este viernes 27 de noviembre, el Gobierno de México así como otros funcionarios, se pronunciaron en contra de dicha medida, ya que sería injerencia de Estados Unidos.

DEA mantiene búsqueda de informantes pese a reclamo formal de México; invita a denunciar

Mediante una publicación y reposteando el mensaje de Terry Cole, la DEA reiteró su llamado a posibles informantes pese al reclamo formal de México por injerencia extranjera.

Al respecto, la DEA resaltó que exigirá cuentas a todos aquellos que sean responsables de introducir drogas en Estados Unidos, sin importar el papel que desempeñe.

DEA mantendrá búsqueda de informantes pese a reclamo de México (Captura de pantalla)

La DEA mencionó que así sólo protejan a quienes producen, distribuyen o lavan dinero del crimen organizado, como funcionarios corruptos, todos son responsables de las muertes del narcotráfico.

Por ello, la DEA invita a que se sumen en caso de ver o saber algo, ya sea en Los Ángeles, el resto de Estados Unidos, o México y cualquier lugar del mundo.

México rechaza canales de denuncia de la DEA: funcionarios se suman a rechazo

Desde la conferencia mañanera de este viernes 27 de noviembre, el Gobierno de México expresó su rechazo a la injerencia de Estados Unidos con el canal de la DEA, por lo que se interpuso una queja formal.

A dicho llamado se sumó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien declaró que no se puede permitir que otros países intervengan en asuntos internos.

Así como el gobierno de Sinaloa, ya que la gobernadora interina Graciela Domínguez resaltó que se apoya la postura del gobierno federal, ya que puede haber colaboración, pero no injerencia.