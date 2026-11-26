Claudia Sheinbaum acusó una nueva injerencia de Estados Unidos tras el anuncio realizado por Terry Cole, director de la DEA, sobre la creación de un WhatsApp para denunciar a políticos ligados al narco y a organizaciones criminales de México.

“Imagínense que Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para denunciar la corrupción en Estados Unidos, ¿Cómo lo vería Estados Unidos?”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 26 de noviembre de 2026, la presidenta de México cuestionó el alcance de esta iniciativa impulsada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y sostuvo que corresponde a cada país atender sus propios asuntos internos.

Además, defendió las acciones del Gabinete de Seguridad contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, al destacar diversos resultados recientes.

Sheinbaum pide a la DEA trabajar en Estados Unidos

Tras señalar injerencia de Terry Cole por WhatsApp de la DEA, la mandataria Sheinbaum pidió al departamento estadounidense trabajar, pero en su país, Estados Unidos.

“La DEA tiene mucho que hacer en su país, lo primero que deberían estar haciendo es investigar sobre la corrupción de Estados Unidos con la delincuencia organizada, lo que ellos llaman grupos terroristas” . Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Poniendo Sheinbaum a México como ejemplo, tras resaltar que en el país se han desmantelamos laboratorios de metanfetaminas, incautados pastillas de fentanilo, así como detenciones de miembros de la delincuencia organizada.

Trabajo de México que ayuda a la seguridad de Estados Unidos, pues las acciones del Gabinete de Seguridad también se refleja en la disminución de la llegada de drogas al país vecino.

Terry Cole etiqueta a Loret, Aristegui y otros periodistas para obtener información sobre Sinaloa

Terry Cole, administrador de la DEA, etiquetó a nueve periodistas y cuatro medios de comunicación mexicanos en su publicación del 25 de noviembre de 2026, en la que anunció canales de denuncia para obtener información sobre narcotráfico, corrupción y lavado de dinero en Sinaloa.

Periodistas etiquetados

Carlos Loret de Mola Carmen Aristegui Joaquín López-Dóriga Adela Micha Jorge Ramos Ciro Gómez Leyva Azucena Uresti Paola Rojas Pascal Beltrán del Río

Medios de comunicación etiquetados

El Universal Reforma Milenio Excélsior

La etiqueta en redes sociales no implica que los periodistas o medios estén involucrados en investigaciones ni que la DEA los haya señalado como informantes.

De acuerdo con Terry Cole se trata de “una convocatoria para ampliar la difusión de sus canales de denuncia”.