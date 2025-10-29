Durante su conferencia en la mañanera, Claudia Sheinbaum aseguró que el PAN no tiene futuro ya que viene de la “ultraderecha fascista”.

Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, contestó a las preguntas de los reporteros durante la Mañanera, en donde aseguró que el PAN no tiene futuro tras su renovación, recordando que viene de la ultraderecha fascista:

“Es muy interesante porque en México, esas tres palabras significan otra cosa completamente distinta. Para nosotros la familia, la principal institución social en México, no tiene nada que ver con la reivindicación que ellos hacen” Claudia Sheinbaum

Reflexiona la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el lema "Patria, familia y libertad" del PAN y dice que están moralmente derrotados.

Claudia Sheinbaum aseguró que el lema del PAN que citó Fernández de Cevallos en su columna en Milenio, no tiene nada que ver con su reivindicación pues viene del núcleo, de una tradición y del apoyo mútuo.

Pues de acuerdo con la Presidenta de México, la familia no tiene que ver con la idea de derecha del PAN; incluso aseguró que los movimientos de libertad han sido defendidos por los movimientos de transformación y que cuando no hubo libertad, fue durante el periodo de autoritarismo del PRI y PAN.

“Quién luchó históricamente por las libertades en México, fueron los movimientos sociales vinculados al movimiento progresista que representamos y de transformación del país, entonces ¿libertad de qué?” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum finalizó asegurando que el concepto del PAN, viene de la derecha fascista de Italia, y que no tiene nada que ver con México, por lo que “no tienen futuro. Como diría Juárez: ‘están moralmente derrotados’”.