La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está siendo muy criticada por Jorge Romero, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) luego de que esta hiciera menciones sobre su relanzamiento.

“Ella decide no ser jefa de Estado sino jefa política de un Movimiento en donde denosta, calumnia, miente, agrede a los opositores, pues a los opositores nos importa poco o quizá nada su opinión”. Jorge Romero, dirigente del PAN.

Para Jorge Romero, Claudia Sheinbaum está actuando como “jefa política” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y no como presidenta de México.

Claudia Sheinbaum recibe crítica de Jorge Romero por no actuar como jefa de Estado

Un evento en Guadalajara, Jalisco del PAN llevó a Jorge Romero a criticar las posturas que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tenido sobre su relanzamiento.

Jorge Romero recordó que aunque el relanzamiento del PAN tiene casi dos semanas de haberse realizado, la presidenta de México sigue hablando de ello, “alguito estamos haciendo bien”, aseguró.

Jorge Romero del PAN habla sobre el mandato de Claudia Sheinbaum. (@noticias_gab)

Asimismo, el dirigente del PAN sostuvo que las posturas que Claudia Sheinbaum ha tenido sobre su relanzamiento han sido muestra de la forma que tiene de verlos.

Esto debido a que en su más dura crítica, Jorge Romero aseguró que Claudia Sheinbaum está actuando como “jefa política” de Morena, más no como una de Estado.

A la perspectiva de Jorge Romero, la presidenta debería abrirse al diálogo con el PAN y con las diversas “fuerzas políticas”, pero al no hacerlo solo muestra su postura con Morena.

A su vez, explicó que si Claudia Sheinbaum estuviera abierta al diálogo al PAN “nos importaría un poquito” lo que dijera, pero al no ser así, decide ignorarla.