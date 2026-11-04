Jorge Romero, presidente nacional del PAN, exigió a la Cámara de Diputados que se garantice que la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) sea independiente y apartidista.

“La mujer que llegue a presidir esta institución, bajo esta bandera, tiene que ser una mujer libre, tiene que ser una mujer ciudadana, apartidista, transparente” Jorge Romero

El líder nacional del PAN hizo un llamado a los diputados a actuar con “responsabilidad de Estado” para elegir a la nueva presidenta del INE.

Asimismo, aseguró que la salida de Guadalupe Taddei fue una destitución “disfrazada de renuncia” e instó a las autoridades a deslindar o atribuir las responsabilidades que se tengan.

Venimos a exigir una presidenta del INE libre, asegura Jorge Romero

Jorge Romero presentó la exigencia del PAN para que se elija a la nueva presidenta del INE que sea libre, apartidista y transparente.

En una conferencia frente a las instalaciones del INE, Jorge Romero aseguró que los militantes del PAN acudieron para exigir que la mujer que presidirá al INE tras la salida de Guadalupe Taddei, sea una mujer libre, ciudadana, apartidista y transparente.

“Venimos a exigirle a las mayorías en San Lázaro… que por una vez, una, en los ocho años que llevan, actúen con responsabilidad de Estado, por una vez entiendan las mayorías que en este país todas y todos somos México, no solo ellos y que la persona, la mujer que llegue a presidir esta institución, bajo esta bandera, tiene que ser una mujer libre, tiene que ser una mujer ciudadana, apartidista, transparente” Jorge Romero

De acuerdo con Jorge Romero, la mayoría en San Lázaro debe de entender que la elección de la nueva presidenta del INE “es responsabilidad de Estado” que se tiene que tomar con responsabilidad y escuchando a todas y todos.

Asimismo, reiteró que la nueva presidenta del INE tiene que estar libre de todos los partidos políticos para poder recuperar la confianza en el instituto y tener “un INE libre”.

“Hoy aquí venimos literalmente por INE más libre…Hoy aquí venimos por un INE sin Morena, y sin PAN, y sin PRI, y sin Verde, y sin PT, y sin MC, hoy venimos por un INE libre” Jorge Romero

Jorge Romero señala que salida de Guadalupe Taddei fue una “destitución disfrazada”

Por otra parte, Jorge Romero aseguró que la salida de Guadalupe Taddei no fue una renuncia, sino una “destitución disfrazada”.

“Ya hubo una destitución, porque eso fue, una destitución disfrazada de renuncia. ¡Qué bueno! Nada más que ahí no se pueden ni se habrán de quedar las cosas” Jorge Romero

Asimismo, llamó a las autoridades a “hacer su trabajo” y deslindar las responsabilidades que se deban.

“Ahora la disque justicia y la procuración de justicia en este país deberá hacer su trabajo y deslindar o atribuir las responsabilidades que se tengan que hacer” Jorge Romero

Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló este 4 de noviembre que se encuentran en desarrollo: