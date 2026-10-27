Blanca Yassahara Cruz García fue elegida como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei, presentada el lunes 26 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados.

La decisión de Blanca Cruz fue acordada por unanimidad entre las consejerías del INE, tras una reunión en la que se definió quién asumiría temporalmente la conducción del instituto.

El nombramiento de Blanca Cruz busca garantizar la continuidad de las actividades del INE mientras se determina quién ocupará la presidencia de manera definitiva tras la salida de Guadalupe Taddei.

Blanca Yassahara Cruz García queda a cargo del INE tras renuncia de Guadalupe Taddei (Especial )

¿Cuánto tiempo estará Blanca Cruz al frente del INE?

De acuerdo con información, Blanca Cruz García permanecerá como presidenta provisional durante aproximadamente cuatro o cinco semanas, en tanto avanza el procedimiento para elegir a la persona que sustituirá a Guadalupe Taddei.

La designación deberá formalizarse en una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, prevista para este martes 27 de octubre.

Posteriormente, la Cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el proceso para elegir a la nueva consejera o consejero presidente del organismo electoral.

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García?

Blanca Cruz García es consejera electoral del INE y cuenta con experiencia en la organización de procesos electorales. En 2022 fue designada consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE).

Su trayectoria dentro de las instituciones electorales será relevante para mantener las operaciones del INE durante el relevo en su dirigencia.

El cambio ocurre mientras el organismo enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, asunto que también generó atención pública alrededor de la salida de Guadalupe Taddei.

Con esta designación provisional, el INE busca mantener sus funciones mientras se define quién encabezará el instituto de cara a los próximos procesos electorales.