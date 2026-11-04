Ante la próxima selección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el PAN presentó ocho propuestas para modificar la convocatoria.

De acuerdo con Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, se debe garantizar la independencia del Comité Técnico de Evaluación y abrir el proceso de vigilancia ciudadana para transparentar los resultados.

Asimismo, recordó la importancia de que el Comité no tenga “intereses ocultos” y se pueda elegir a la siguiente presidenta del instituto.

Además, recordó que buscarán revertir la reforma electoral que le dio “superpoderes” a Guadalupe Taddei y, en su lugar, se realicen decisiones colegiadas.

“Hay que evitar que una sola persona tenga dichos superpoderes y se regrese a las decisiones colegiadas en el instituto. No va a haber restauración de la confianza en ese instituto si continúan los agandalles y las cuotas de poder” Elías Lixa

Las ocho propuestas del PAN para la elecciones de la nueva presidenta del INE

De acuerdo con Elías Lixa, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) debe tomar en cuenta las ocho propuestas del PAN para que la convocatoria para la elecciones de la nueva presidenta del INE se realice con “criterios más estrictos de independencia, participación ciudadana, vigilancia de las evaluaciones y de transparencia en la designación”.

Asimismo, resaltó que el caso de Guadalupe Taddei muestra que, desde la Cámara de Diputados se tiene que actuar con absoluta legalidad y “llevar esta convocatoria bajo los principios de máxima transparencia, de máxima publicidad y de máximo escrutinio público”.

Las ocho propuestas del PAN son: