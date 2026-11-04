Ante la próxima selección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el PAN presentó ocho propuestas para modificar la convocatoria.
De acuerdo con Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, se debe garantizar la independencia del Comité Técnico de Evaluación y abrir el proceso de vigilancia ciudadana para transparentar los resultados.
Asimismo, recordó la importancia de que el Comité no tenga “intereses ocultos” y se pueda elegir a la siguiente presidenta del instituto.
Además, recordó que buscarán revertir la reforma electoral que le dio “superpoderes” a Guadalupe Taddei y, en su lugar, se realicen decisiones colegiadas.
“Hay que evitar que una sola persona tenga dichos superpoderes y se regrese a las decisiones colegiadas en el instituto. No va a haber restauración de la confianza en ese instituto si continúan los agandalles y las cuotas de poder”Elías Lixa
Las ocho propuestas del PAN para la elecciones de la nueva presidenta del INE
De acuerdo con Elías Lixa, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) debe tomar en cuenta las ocho propuestas del PAN para que la convocatoria para la elecciones de la nueva presidenta del INE se realice con “criterios más estrictos de independencia, participación ciudadana, vigilancia de las evaluaciones y de transparencia en la designación”.
Asimismo, resaltó que el caso de Guadalupe Taddei muestra que, desde la Cámara de Diputados se tiene que actuar con absoluta legalidad y “llevar esta convocatoria bajo los principios de máxima transparencia, de máxima publicidad y de máximo escrutinio público”.
Las ocho propuestas del PAN son:
- Ampliar de 4 a 8 años el periodo de separación respecto de cargos de dirección nacional o estatal de partidos políticos para quienes integren el Comité Técnico de Evaluación (CTE) e impedir la participación de servidores públicos en funciones o personas con vínculos con gobierno y autoridades electorales.
- Que la Jucopo establezca mecanismos de consulta con instituciones de prestigio para la designación de sus integrantes del CTE, y privilegie la construcción de acuerdos.
- Que la CNDH consulte a organizaciones de la sociedad civil antes de designar a sus representantes en el Comité y establezca mecanismos de objeción cuando las propuestas no cumplan con los requisitos de independencia e idoneidad.
- Incorporar observadores de los grupos parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en las sesiones del Comité para fortalecer la vigilancia y transparencia en la evaluación y selección.
- Que el Comité Técnico informe a la Jucopo sobre las medidas destinadas a garantizar la secrecía de los exámenes de conocimientos y prevenir posibles filtraciones.
- Obtener el consentimiento de las personas aspirantes para hacer públicos los resultados de sus evaluaciones bajo el principio de máxima publicidad.
- Justificación reforzada de la selección de las quintelas, mediante argumentos que acrediten la idoneidad de quienes sean propuestos para ocupar los cargos.
- Aprobar la iniciativa para revertir las facultades concentradas en la presidencia del INE y restablecer las decisiones colegiadas dentro del Instituto.